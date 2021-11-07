Зиброва забирали в больницу с COVID-19, он нуждался в кислороде: семья артиста хранила тайну

Украинский певец Павел Зибров в этом году переболел с тяжелой формой COVID-19. Исполнителя даже пришлось госпитализировать и подключать к кислороду.

Об этом рассказала его жена Марина в интервью программе "Светская жизнь". По ее словам, в тот период соцсети артиста вела его дочь, чтобы никто не узнал о болезни.

"Павел болел очень тяжело. Он был и на кислороде, и в больнице. Были очень тяжелые дни. Мы никому об этом не говорили. Я тогда сказала Диане, что никто не должен знать, что отец так болеет... Потому что кто-то пожалеет, а кто-то скажет – так ему и надо", — рассказала она.

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Женщина добавила, что артист смог побороть болезнь и сейчас чувствует себя прекрасно.

Ранее Зибров заявлял, что перенес COVID-19 c высокой температурой. А после этого даже начал терять память. "После больницы – упадок сил был страшный. Где-то полгода я чувствовал, что у меня не те силы. С аппетитом было плохо. Кислородная недостаточность все равно была, сатурация уменьшена", – говорил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, с COVID-19 уже столкнулись многие украинские звезды и их родные. У некоторых болезнь протекала тяжело и даже требовалась кислородная поддержка, а у других уже после перенесенной инфекции появились проблемы со здоровьем. Как знаменитости пережили коронавирус – читайте в материале.