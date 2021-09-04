Журналистка Гончарова сообщила о важной личной дате

Журналистка издания MILLION magazine Ксения Гончарова похвалилась личным достижением. 4 сентября она празднует три года стройности и абсолютной трезвости. Об этом Ксения написала в Facebook.

Сейчас журналистка весит 50 кг, три года назад она сбросила лишние 15 кг.

"4 сентября – мой персональный праздник 50 кг меня. Сегодня праздную три года стройности (а также заодно три года тотальной трезвости) и совершенно новых ощущений в теле максимально приближённым к телу моей мечты. Ровно три года назад я занялась собой серьезно: сбросила накопившиеся лишние 15 кг и продолжаю работать над собой. И это оказалось прекрасным выбором. Оказалось, что в 30 и после можно выглядеть и чувствовать себя намного лучше чем в 20", – написала Ксения.

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Она отметила, что изменения возможны всегда и для всех, самое главное – поменять привычки и держать, улучшать результат. Это как в интеллектуальном и профессиональном развитии – ежедневная работа.

"Но важно ещё помнить, что всегда найдётся кто-то, кому ты не будешь нравится (в любом весе, с любыми достижениями, с любым багажом знаний и умений за плечами, с любой внешностью). Просто потому что ты не 100$. Всегда есть кто-то лучше тебя. Умнее. Красивее. С более идеальной фигурой. Успешнее. Богаче. Удачливее. Талантливее. Всегда.

Но это не важно. Порадуйтесь за тех, кто лучше, и учитесь дружить именно с собой. И просто заниматься своей версией себя. Ведь мы у себя одни", – подытожила журналистка.