YAKTAK представил клип на новую драйвовую песню 'Не питай'. Видео

YAKTAK бросает вызов самому себе и тем, кто привык к его прежнему звучанию. Сингл "Не питай мене" - это момент, когда артист взрослеет, отбрасывает привычное и срывает все шаблоны. Он не боится рисковать, быть громким, живым, настоящим. Больше эмоций. Больше драйва. Такого YAKTAK еще никто не видел.

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В клипе к песне, неожиданно для всех, снялась популярная тиктокерка-миллионщица Анастасия Тащук.

Песня "Не спрашивай меня" о том моменте, когда просто хорошо рядом с человеком. Когда не хочется ничего обсуждать, не задавать лишних вопросов - просто быть вместе. Ночь, город засыпает, а вы будто одни на весь мир. И хочется, чтобы это не заканчивалось.

"Я постоянно ищу новые формы, новые звуки, новые смыслы. Этот трек - это совершенно другой я. Мы работали очень много, добавили максимум энергии и я верю - вы почувствуете это. Надеюсь, вам зайдет этот новый вайб", - комментирует исполнитель

Эта работа точно сломает представление о том, каким может быть YAKTAK.