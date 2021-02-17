Уникальные фото подлодки СССР времен холодной войны: как выглядела внутри

Советская подводная лодка Б-143 класса "Фокстрот" преследовала корабли НАТО во время холодной войны, и прослужила 31 год, начиная с 1960.

На следующих невероятных фотографиях можно увидеть, каким был интерьер внутри судна. Всего на его борту могло поместиться до 80 человек. Снимки сделали украинские фотографы Ольга Соруханова и Владимир Куксов, которые таким образом хотели передать кусочек истории будущим поколениям. Об этом пишет Dailymail (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Это место, куда не попадаешь каждый день. Исследуя заброшенные места годами, кажется, что мы видели практически все. Но только не в этом случае. Нехватка места, слишком узкие проходы и полная темнота – не самые лучшие условия, которые захочется испытать на себе. Но огромный плюс все же был – это безумно интересно", – поделилась своими впечатлениями Ольга.

Кроме того, специалисты рассказали, что делать снимки на заброшенной подводной лодке довольно тяжело. Ведь приходилось в одной руке держать фотоаппарат, а другой – правильно выставлять свет.

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшие фото 2020 года по версии Tokyo International Foto Awards. Конкурс создавался для того, чтобы объединить талантливых фотографов со всей планеты. Подавать свою заявку на участие мог любой желающий.