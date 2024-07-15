'Вылез на барную стойку с флагом Украины'. Педан признался, как выучил украинский язык всего за 1,5 месяца

Украинский шоумен Александр Педан сумел выучить украинский язык всего за полтора месяца. Для этого телеведущий занимался с преподавателем, однако решающим шагом в этом деле стал переезд к своему коллеге – актеру Сергею Притуле. По словам Педана, именно погружение в Галицко-Тернопольсское общество помогло ему быстро выучить государственный.

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Как-то коллеги по съемочной площадке смотрели матч сборной Украины и Педан в конце вылез на барную стойку с желто-голубым флагом. Телеведущий прокричал фразу, использовав слово "лайно", таким образом он и сдал экзамен Притуле. Об этом шоумен рассказал в интервью "Суспільному".

"Как я сдал экзамен Притуле. Мы смотрели матч сборной Украины, пили пиво и я в конце уже вылез на барную стойку с флагом Украины и крикнул: "Кто не пьет за Украину – тот "лайно". Притула говорит: "Малой, ты сдал экзамен", – делится Педан.

Он добавляет, что даже уроков с репетитором было недостаточно для того, чтобы "подтянуть" украинский. Зато погружение в языковую среду стало радикальным, но эффективным способом.

"Лучший все же вариант – это погрузиться в языковую среду. Поэтому я пошел жить к Притуле. Я понял, почему бы и нет. В квартире жил Притула, группа Скай и еще половина Тернополя, которая приезжала на день-два в Киев. Так мы жили там, друг на друге, общались исключительно по-украински потому, что это такой был Галицкий, Тернопольский центр в сердце Киева и это было классно", – рассказывает шоумен.

Педан поделился, что, несмотря на все уроки, думать на украинском языке удавалось не сразу. Ведь довольно много времени отнимал перевод слов. Несмотря на сложности, шоумен все же смог не отступить и свободно заговорить на государственном.

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