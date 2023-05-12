Волна единства: цифровая акция солидарности в рамках Евровидения объединила украинцев и британцев

В этом году Евровидение-2023 проводится в британском Ливерпуле из-за войны России против Украины. Впервые за всю историю конкурса "Евровидение" проходит от имени другой страны. Украинцы благодарны за такую поддержку и креативно поблагодарили своих британских партнеров.

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Цель акции – проявить солидарность и объединить народы Украины и Великобритании.

В социальной сети Instagram украинские и британские звезды шоубизнеса, спортсмены, политики и даже учреждения и организации делают общие сообщения, в которых пишут о том, что объединяет две страны и призывают открыть свои сердца для Украины.

К кампании присоединились певицы Джамала и Birdy, ведущие Тимур Мирошниченко и Samantha Quek, Национальная опера Украины и Royal Opera House, Одесский художественный музей и Walker Art Gallery, Министерство культуры и информационной политики Украины и Department for Culture, Media and Sport UK, титулованные спортсменки- гимнастки Лилия Подкопаева и Beth Tweddle.

Организаторы приглашают украинцев присоединиться к кампании одним из двух способов:

Использовать фильтр Ukraine.ua с украинскими и британскими флагами в форме сердец и сделать стороз на странице в Instagram, где тегнуть своих британских друзей, коллег или партнеров и страницу Ukraine.ua, чтобы стороз были подсвечены на официальной странице страны, и поставить хэштег #TheUnityWave ;