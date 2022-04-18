Военный, которого называли 'крашем' и секс-символом украинской армии, женился. Фото

Украинский военный Артур Тураев, которого называют секс-символом Вооруженных сил Украины и "крашем", женился на своей девушке. Для свадебной церемонии пара оделась несколько необычно, однако довольно стильно – джинсовые брюки, белые футболки и кожаные куртки.

"Время жить сейчас! Сегодня мы официально стали семьей", – подписал фото в своем Instagram Тураев.

Известно, что парень служит в спецназе, а со своей девушкой состоит в довольно долгих отношениях. В то же время, невеста Тураева не предпочитает публичности и ограничила доступ к своей странице в Instagram.

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Добавим, что "крашем" называют публичных персон и вымышленных персонажей, которые влюбляют в себя большое количество людей своей внешностью и харизмой. На время войны в Украине "крашами" в сети окрестили главу Николаевской ОГА Виталия Кима, спикера СБУ Артема Дехтяренко, советника Офиса президента Алексея Арестовича, и, конечно, президента Владимира Зеленского.

Как писал OBOZREVATEL ранее, список харизматичных "крашей"-политиков пополнился "доблестным рыцарем" – премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. После того, как 9 апреля государственный деятель посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, в сети его сделали героем добрых и смешных мемов.