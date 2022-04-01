Видео, как русский военный корабль сносит Кремль с лица земли, стало вирусным

Талантливый видеоредактор создал ролик, на котором русский военный корабль падает на людную Красную площадь в Москве. Визуализация мечты каждого украинского патриота сразу стала вирусной в сети.

В частности, к себе на страницу в Instagram ее выложил телеведущий Юрий Горбунов. "Русский корабль прибыл, куда его послали, и осуществил мечту миллионов украинцев", – говорится в подписи (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По сюжету видео, оператор снимает Красную площадь, на которой гуляет полно москвичей и туристов. Вдруг он поднимает объектив к небу, откуда на Москву падает большой военный корабль.

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Под эпическую музыку техника сначала разрушает сразу загорающийся Храм Василия Блаженного, а затем сравнивает с землей и сам Кремль. Автор продемонстрировал также россиян, разбегающихся в панике.

В конце мощный взрыв происходит и возле самого оператора, который замертво падает на брусчатку.

Зрители выразили восхищение профессиональной работой видеоредактора и пожелали скорейшего осуществления событий ролика.

"Дай Бог", Ой, какая красота", "Мечтаю", "На это можно смотреть вечно", "Верю, что так будет", "Прекрасная визуализация", "Мечты обладают свойством осуществляться", – говорится в комментариях.

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