Ведущие М1 стали моделями на юбилейном Ukrainian Fashion Week

За 25 лет Неделя украинской моды из фэшн-праздника превратилась в масштабное культурное мероприятие с социальным контекстом. Кроме подиума, в этом юбилейном году было задействовано все пространство "Мистецького арсеналу". В презентации одной из инсталляций, посвященной творчеству молодых дизайнеров, в качестве моделей приняли участие звезды телеканала М1: Галина Завийская, Денис Жупник, Виктория Батуи, Маша Виноградова и Мила Еремеева.

Галина Завийская:

Я представила образ от Анны Гаевой: свою коллекцию она создала из тканей с подсветкой. Всю глубину видно сквозь неоновое освещение. Мне очень комфортно в этом образе, единственное, что не совсем типично — красные губы. Но сегодня я получила невероятное количество комплиментов! Ничуть не почувствовала себя в этой сфере чужеродно!

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Денис Жупник:

Такого я еще не ощущал! Впервые попал на UFW — и сразу в качестве модели! Высокую моду до этого воспринимал как нечто чужеродное и не очень понятное… Я представил одежду от Ирины Первий под названием "Мгновение вечно". Коллекция посвящена мгновению, когда на фоне заснеженных гор расцветают цветы. Это о рождении нового на фоне стабильного.

Виктория Батуи:

Я поняла, что работа модели — это адский труд! Но мне очень понравилось! Будь это настоящий подиум, я бы, пожалуй, нервничала больше. А так и зрители были близко, и мои коллеги. Сдерживать эмоции, как модели, мне было очень тяжело: с одной стороны от меня стояла Мила Еремеева, с другой — ну, очень серьезная Маша Виноградова. Но я оставалась сдержанной, поскольку моя одежда была посвящена теме Чернобыля.

Маша Виноградова:

Я была в образе Тринити из культовой "Матрицы". Удивительно, что эта дизайнерская одежда очень удобна, хотя она выглядит довольно нестандартно. Я не пыталась двигаться, как модель: мне нужно было быть свободной и медленной.

Мила Еремеева:

Это не первый мой опыт в фэшн-индустрии: в 13 лет я училась в школе моделей. Для меня честь лично поддерживать молодых украинских дизайнеров. Я представила лук от Алены Лазоренко, он — как женский характер: легкий, но забобонный.

Все подробности UFW и звездные интервью смотрите 12 февраля в эфире M1 Music Awards News в 11:00, а в скором времени — в спецпроекте от телеканала М1, посвященном 25-летию Ukrainian Fashion Week.