'Важила 39 кг и теряла себя': блоггер Дарья Верис поделилась личной историей борьбы с буллингом и выгоранием

21 марта на сайте Viva! вышло откровенное интервью с блогершей и общественной деятельницей Дарьей Верис, которая имеет более 500 тысяч подписчиков в Instagram. В нем Дарья поделилась личной историей борьбы с эмоциональным истощением, паническими атаками и последствиями буллинга, связанного с ее худощавостью.

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"Я просто исчезала изнутри. Это было состояние, когда ни тело, ни ум не выдерживали", - признается блоггер.

Дарья рассказала, как вес снизился до критических 39 кг, а после — благодаря внутренней работе, спорту, поддержке и терапии — она смогла вернуться к здоровому весу и обрести уверенность в себе.

Сегодня ее Instagram — это не только платформа для стильных фото, но и пространство поддержки, где Дарья вдохновляет других женщин принимать себя и строить силу через любовь к собственному телу.