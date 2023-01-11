В Виннице ко Дню Соборности студенты-музыканты сыграют соло с симфоническим оркестром
20 января, ко Дню Соборности Украины, в Винницкой областной филармонии состоится второй концерт проекта "Ради будущего" от благотворительного фонда "Открытая музыка города".
Цель культурной инициативы "Ради будущего" - создать платформу для реализации молодых талантов украинской академической музыки. Совсем скоро студенты-музыканты сыграют соло с симфоническим оркестром Винницкой областной филармонии имени Николая Леонтовича.
Военное время заставляет молодежь уезжать из Украины в поисках новых учебных заведений и мест для творческой реализации. Почти 50% студентов творческих вузов сегодня учатся онлайн и находятся вне Украины. Большая часть из них уже параллельно поступила в университеты Европы. Еще часть готовится к поступлению.
"Мы стремительно теряем талантливую молодежь, наше культурное будущее", - отмечает пение инициатор и продюсер проекта Елена Савчук.
Для благотворительного фонда Марии Дидковской "Открытая музыка города" традиционна поддержка именно классической, академической музыки в Украине и молодежи, которая ее презентует.
"Мы планируем ежемесячно проводить один концерт в разных городах Украины. А финал — в Киеве в День Независимости. Конечно, не знаем, какое количество концертов позволит провести нам война, но двигаемся вперед. Это наш вклад в сохранение творческого потенциала, с которым мы вместе будем восстанавливать культуру Украины", - поделилась дальнейшими планами Мария Дидковская.
Музыкальным руководителем и соинициатором дирижер Андрей Савчук. Он работает с солистами и занимается программным наполнением концертов.
"Проект "Ради будущего" позволяет студентам почувствовать себя реализованными и нужными: получить возможность и стимул подготовить новую программу, выйти на большую сцену филармоний Украины в сопровождении оркестра или стать за пульт профессионального коллектива", — отметил Андрей Савчук.
Больше об инициативе узнайте на фейсбук-странице. Билеты можно приобрести по ссылке.
Проект реализуют в партнерстве с диджитал-изданием JetSetter.ua. "Мы давно поддерживаем все инициативы фонда "Открытая музыка города" и гордимся нашим сотрудничеством в сфере культуры и классической музыки", - делится управляющая партнер издания Анна Ганопольская.