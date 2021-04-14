В Украине продолжается кастинг к фильму 'Любовь без колебания'

В Украине продолжается всеукраинский кастинг к фильму "Любовь без колебания" – комедии об организаторе свадеб Игоре, который не верит в любовь.

В видеообращении на своей странице в Instagram, режиссер фильма Сергей Шляхтюк подчеркнул, что главных героев уже откастинговали и скоро их представят. Однако, по его словам, еще осталось много ролей второго плана и эпизодов.

Сам кастинг, как отметил Шляхтюк, будет проходить в пять этапов.

Логайн: Игорь циничный, грубый и успешный человек, он не верит в любовь и романтику, но при этом создает лучшие свадьбы. Его жизнь – это спланированный праздник эгоизма и развлечений, пока ему не попадает заказ от одной пары, который кардинально меняет его жизнь.

Съемки фильма пройдут осенью 2021 года, по информации это будут Киев, Киевская область и Карпаты. Премьера запланирована на осень-зиму 2022 года.

Это уже второй фильм режиссера и продюсера Сергея Шляхтюка.

Напомним, его первый фильм "Мой Дедушка – Дед Мороз" был перенесен в прокате на декабрь 2021 года.

Подробную информацию можно найти на официальных страницах Facebook и Instagram.