В Україні триває кастинг до фільму 'Кохання без вагання'

В Україні триває всеукраїнський кастинг до фільму "Кохання без вагання" – комедії про організатора весілль Ігоря, який не вірить у кохання.

У відеозверненні на своїй сторінці в Instagram, режисер фільму Сергій Шляхтюк наголосив, що головних героїв вже відкастингували і скоро їх презентують. Однак, за його словами, ще залишилось багато ролей другого плану та епізодів.

Сам кастинг, як зазначив Шляхтюк, буде проходити у п'ять етапів.

Логайн: Ігор цинічний, брутальний та успішний чоловік, він не вірить у любов і романтику, але при цьому створює найкращі весілля. Його життя – це сплановане свято егоїзму та розваг, до поки йому не потрапляє замовлення від однієї пари, яке кардинально змінює його життя.

Зйомки фільму відбудуться восени 2021 року, за інформацією це будуть Київ, Київська область та Карпати. Прем’єра запланована на осінь-зиму 2022 року.

Це вже другий фільм режисера та продюсера Сергія Шляхтюка.

Нагадаємо, його перший фільм "Мій Дідусь – Дід Мороз" був перенесений у прокаті на грудень 2021року.

Детальну інформацію можна знайти на офіційних сторінках Facebook та Instagram.