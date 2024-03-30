'В твоїх очах': Макс Барских выпустил сингл, который выбрали его слушатели

10 тысяч видео в TikTok и Instagram были сняты поклонниками Макса в рамках объявленного челленджа в рекордные 2 недели. Все для того, чтобы услышать новый трек певца в кратчайшие сроки. Сегодня Барских исполняет свою часть соглашения, представляя одновременно и песню, и новый клип под названием "В твоїх очах".

Макс Барских: "Однажды между плотным концертным графиком мне удалось найти один день, чтобы провести его у моря. Там я нащупал необходимую эмоцию для будущей песни и клипа. Я почувствовал статическое счастье, когда, не покидая берега, прожил день, путешествуя теплыми воспоминаниями под романтическую музыкальную историю. Я поделился ею с Аланом и показал фото, сделанные как раз в тот день. Что из этого получилось, вы уже можете увидеть на моем YouTube канале", – рассказывает Барских.

Алан Бадоев: "Когда я увидел эти снимки, меня поразила простота и спокойствие, запечатленные на лице Макса. Мы решили оживить эти фотографии в один кадр, длиной в песню. Для меня большое удовольствие работать с Максом в рамках продолжительного формата действия. Да я могу создать максимально объемный портрет артиста. Время просто течет вокруг него, но видит только свою историю", – комментирует режиссер новую видеоработу музыканта.

Песня "В твоих глазах" станет одной из первых новых треков певца, которую слушатели услышат в рамках всеукраинского тура "Звездопад. На бис".