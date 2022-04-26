В сети опровергли миф о 'величии' России: все аргументы – из официальных источников

Украинский комик и сценарист студии "Квартал 95" Сергей Макаров записал видео, в котором разобрал все мифы о так называемом "величии" России. Все данные для этого он брал из открытых российских источников.

"Россия действительно самая большая страна, ее территория это 17 миллионов квадратных километров, 85% которой просто непригодна для жизни. Это непроходимые леса, вечная мерзлота, болота, озера, горы, реки, постоянно затапливаемая территория. Только 15% пригодны для жизни. Это чуть больше Судана и намного меньше Казахстана", – сказал Макаров в видео, опубликованном на его странице в TikTok (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Помимо этого, при численности населения России в более 144 миллиона человек, лишь 20 миллионов – трудоспособные мужчины.

"Из них, 1 миллион сидит в тюрьме, 1 миллион служит в МЧС, МВД и ФСБ, 4 миллиона – хронические алкоголики и 1,5 миллиона – наркоманы", – добавил он.

Следующим Макаров разобрал миф о борьбе с коррупцией, указав, что в среднем в России в год дается примерно 3 миллиарда долларов взяток.

"Средний россиянин потребляет 18 литров спирта в год. В 2021 году без вести пропали 55 тысяч человек. Около 2,5 миллиона детей возрастом до 14 лет избиваются родителями, 50 тысяч детей ежегодно убегают из дома, спасаясь от семейного и сексуального насилия. В России более 2 миллионов сирот... Только в Сибири за последние семь лет исчезли 11 тысяч деревень и 290 городов. Теперь прежде, чем соваться к кому-то с "русским миром" разберитесь со своей жопой", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее реперка Alyona Alyona наглядно продемонстрировала, чем россияне отличаются от украинцев. В тематических коллажах звезда собрала то, что волнует свободный народ, а также то, чем занимаются "рабы".