В России запретили "Тетрадь смерти" и "Инуяшики": о чем аниме

Суд Санкт-Петербурга запретил распространение аниме "Тетрадь смерти" и "Инуяшики" в России.

В Объединенной пресс-службе судов Петербурга, запрещенной к распространению в РФ суд признал информацию со страницы с одним из эпизодов "Инуяшики" и со страницы с 37 сериями "Тетради смерти".

В ведомстве утверждают, что аниме пропагандируют насилие, суицидные мотивы, проституцию, а также угрожают психическому развитию ребенка.

"Тетрадь смерти" – это японские комиксы или манга за авторством Цугуми Обы, проиллюстрированная Такэси Обатой, выпускавшаяся в журнале Weekly Shonen Jump с 1 декабря 2003 года. Тетрадь смерти в аниме – это вещь, с помощью которой боги смерти продлевают себе жизнь. Тетрадь станет частью реального мира, когда коснётся земли.

"Инуяшики" – это японская манга в жанре научной фантастики, автором и иллюстратором которой является Хироя Оку. Выпуск первой главы состоялся в январе 2014 года в журнале Evening, последняя глава вышла в июле 2017 года. Главный герой Инуясики Итиро – пожилой офисный клерк и примерный семьянин. Однако члены семьи его как будто не замечают, дети стыдятся его бедности по меркам представителя среднего класса. Поэтому старик страдает от одиночества.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в украинских соцсетях вновь начали распространять изображения казаков и военнослужащих времен АТО в стиле аниме, автором которых является японская художница Нацумэ.