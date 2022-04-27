В России на знатока 'Что? Где? Когда?' Ровшана Аскерова завели дело о реабилитации нацизма

В России следователи возбудили уголовное дело в отношении азербайджанского и российского журналиста и известного участника телевизионной игры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова из-за публикации в Facebook о маршале советской армии Георгии Жукове. Мужчине вменяют реабилитацию нацизма, что наказуемо лишением свободы сроком до пяти лет.

"В ГСУ СК РФ в отношении Ровшана Аскерова расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма, возбужденное по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ", – пишет РИА Новости.

Согласно с сообщением следственного комитета, журналист опубликовал в социальной сети "ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Жукова". Следователи отметили, что социальное положение Аскерова не станет смягчающим обстоятельством.

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"Следственный комитет всегда будет принципиально и жестко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества... За подобные деяния последует установленная законом уголовная ответственность", – подчеркнули в ведомстве.

На странице самого Аскерова вышеупомянутой публикации к моменту написания новости не было. В российских СМИ сообщают, что в сообщении журналист назвал Жукова воровством из-за того, что он вывозил трофейное имущество из Германии для своего пользования.

Также в его социальных сетях не было реакции на возбуждение уголовного дела.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российский журналист и телеведущий Александр Невзоров ответил на возбужденное против него уголовное дело и обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину, поставив его на место. Публицист заявил, что открытая уголовная статья "о военных фейках" противоречит 29 статье Конституции России о свободе мысли и слова.