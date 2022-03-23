Невзоров поставил на место главу СК РФ из-за трагедии Мариуполя, указав ему на двойные стандарты

Российский журналист и телеведущий Александр Невзоров ответил на возбужденное против него уголовное дело и обратился к главе СК РФ Александра Бастрыкина, поставив его на место. Публицист заявил, что заведенная уголовная статья "о военных фейках" противоречит 29 статье Конституции России о свободе мысли и слова.

Соответствующий пост Невзоров опубликовал на личной странице в Instagram. Он отметил, что теперь "российский режим не собирается щадить журналистику в России", а любые попытки писать о войне в Украине – закончатся тюремным заключением.

"Тут всё понятно. Но! Не вполне ясно, как в одном законодательстве могут уживаться новые статьи о т.н. "фейках" с законом о СМИ и с 29 статьей Конституции РФ. Возникает забавный диссонанс. Закон о СМИ и Конституция предоставляют мне полное право иметь собственное мнение о происходящем сейчас в Украине. Новая статья УК – столь же категорично это запрещает.

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При этом никто не сообщил о приостановке действия Закона о СМИ и Конституции РФ. Согласитесь, ситуация странная. От чего-то придется избавляться. Как я понимаю, это будет Закон о СМИ и Конституция. Как только вы устраните эти мелочи – я признаю себя преступником. Но не ранее", – написал Невзоров.

Напомним, что о деле против Невзорова стало известно 22 марта. Журналист в своих социальных сетях публиковал информацию о том, что происходит в Украине. По версии российского следствия, он размещал "заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными Силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе".

"Теперь, о моем "деле". О бомбежке роддома в Мариуполе. Тот Бастрыкин, которого я помню, всегда учил, что полагаться можно только на показания той стороны, которая имела возможность лично наблюдать преступление, которая имеет возможность проведения опросов, экспертиз и фиксации всех обстоятельств криминального события. В деле Мариупольского роддома – таких показаний множество, как и фиксаций. Вся мировая пресса оказалась единодушной в оценке этой трагедии. Мы имеем экспертизы, фото и видео фиксации, записи наблюдений и пр. Единственная структура, не имевшая возможность изучить суть и детали драмы - это МО РФ", – написал Невзоров.

Публицист добавил, что Министерство обороны РФ физически не имело доступа к месту трагедии и не могли видеть, обследовать и изучить, однако за то, что он показал и рассказал об этом, ему вменяется вина.

"Тем не менее, мне вменяется в вину, что выбирая основу для своих выводов, я избрал убедительную фактуру, предоставленную авторитетными мировыми СМИ, а не чистое голословие МО РФ. Предлагаю вам закрыть это нелепое дело. А я, со своей стороны, попытаюсь сохранить остатки моего былого к вам уважения", – подытожил журналист.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что журналист Александр Невзоров показал будущее России на примере своего видео 1992 года. Он снимал репортаж, как крестьяне в колхозе воровали урожай, поскольку боялись голода.

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