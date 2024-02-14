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В РФ для баннера использовали лица Саши Грей и украинской модели: разъяренные россияне подняли шум и заставили убрать фото

Катерина Малай
Шоу
2 минуты
537
В РФ для баннера использовали лица Саши Грей и украинской модели: разъяренные россияне подняли шум и заставили убрать фото

В Челабинской области России произошел конфуз. Известная американская актриса фильмов для взрослых Саша Грей украсила баннер перед областной зимней спартакиадой "Уральская бабочка", пока ее не сменила девушка, очень похожая на модель из Украины Валерию Гайдукевич.

Такая "рокировка" тоже оказалось не по душе россиянам, поэтому в конце концов забор просто демонтировали. Как пишут пропагандисты, изображение двух звезд в наряде Снегурочки возмутило местных жителей, опознавших иностранцев.

Татьяна Митрохина, глава Агаповки, рассказала, что эту фотографию разместила работница департамента культуры поселения.

Когда местные жители распознали в Снегурочке порноактрису, возникла волна возмущения. Виновной признали сотрудницу, выбравшую Грей на роль внучки Деда Мороза. Женщина уволилась, а изображение наспех заменили, однако это не решило проблему.

В РФ для баннера использовали лица Саши Грей и украинской модели: разъяренные россияне подняли шум и заставили убрать фото

Вместо американки на баннере появилась появилась модель, похожая на украинку Валерию Гайдукевич. Ее лицо просто разместили сверху.

В РФ для баннера использовали лица Саши Грей и украинской модели: разъяренные россияне подняли шум и заставили убрать фото

Украинскую красавицу также быстро идентифицировали, поэтому вскоре жители Агаповки начали любоваться "голой" конструкцией.

Вероятно, ни одна российская женщина на роль Снегурочки не подошла.

В РФ для баннера использовали лица Саши Грей и украинской модели: разъяренные россияне подняли шум и заставили убрать фото

Валерия Гайдукевич – киевлянка, но свою страницу на модельном сайте и в Facebook она не ведет уже давно. Там сохранились фото из российского Санкт-Петербурга 2018 года, а значит, после вторжения РФ в Украину в 2014 году модель наведывалась в страну-агрессорку.

В РФ для баннера использовали лица Саши Грей и украинской модели: разъяренные россияне подняли шум и заставили убрать фото

Ранее OBOZ.UA писал, что лицо Саши Грей не в первый раз появляется в России. Ранее актриса отреагировала на фото баннера, где ее лицо было использовано для привлечения военнослужащих на контрактную службу.

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