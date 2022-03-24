В полном тексте гимна Украины нашли пророчество, которое 'сбывается прямо сейчас'

Известный украинский кулинар и телеведущий Евгений Клопотенко обратил внимание своих подписчиков на полный гимн Украины 1990 года, где заметил "мистическое" пророчество. По словам звезды, его строчки можно смело ассоциировать с российско-украинской войной 2022 года.

"Очень сильные мурашки. У меня, конечно, было подозрение, что мы, украинцы, – мистическая нация. Но ведь это что-то нереальное", – отметил шеф-повар. Соответствующий пост с текстом появился на его странице в Instagarm (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы) .

Телеведущий опубликовал строки второго куплета национального гимна. В нем говорится о храброй борьбе украинских воинов против захватчиков, стремящихся властвовать на чужих землях.

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"Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,

В ріднім краю панувати не дамо нікому;

Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,

Ще у нашій Україні доленька наспіє ", – говорится в тексте.

Евгений Клопотенко высказал мнение, что в строках еще неотредактированного в 2003 году гимна можно проследить своеобразное пророчество, которое сбывается прямо сейчас. А именно: смелое сопротивление украинцев российским захватчикам.

"Это, выходит, пророчество, которое сбывается прямо сейчас. И мы с вами являемся его свидетелями. Я даже не знаю, как описать это ощущение. То есть вот есть текст гимна. Он воплощается на все 100%, а значит, после победы нам надо искать другой или беречь этот как символ и еще более плотно втирать в наш культурный код?" – поинтересовался кулинар.

Клопотенко заявил, что у него нет ответа для себя на этот вопрос. Но очевидно, по его мнению, одно: украинский гимн является источником большего могущества, чем можно было предположить.

Отметим, что шеф-повар опубликовал также и третий куплет, где воспевается победа храбрых воинов:

"А завзяття, праця щира свого ще докаже,

Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,

За Карпати відоб'ється, згомонить степами,

України слава стане поміж ворогами".

Как сообщал OBOZREVATEL, телеведущая Леся Никитюк высмеяла немощность оккупантов, которые уже 8 раз отправлялись на верную смерть в Чернобаевку. Звезда предложила изменить текст "Вечериночки" под реалии русских фашистов.

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