В логотипе LG нашли скрытое сообщение для клиентов

Логотипы многих компаний содержат в себе скрытый смысл. Символ бренда LG – не исключение. Он узнаваем, яркий и запоминающийся, но на самом деле имеет необычный подтекст.

Как сообщает The Sun, красный круг – это смайл, на котором изображены черты лица – "L" выступает в роли носа, а изгиб буквы "G" создает внешнюю часть лица и улыбку. По словам эксперта, две буквы на лице – это способ заставить клиентов чувствовать себя более связанными с брендом.

Профессионалы считают, что эти скрытые сообщения помогают LG казаться более доступным и привлекательным.

В компании рассказали, что их "символ" связан с созданием отношений со своими клиентами. Но это гораздо больше, чем может показаться: "LG – это восхитительно умный бренд. Слоган "Жизнь прекрасна" и футуристический логотип прекрасно отражают то, за что мы выступаем".

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В LG отмечают, что Global, Tomorrow, Energy, Humanity и Technology – это столпы, на которых основана эта корпорация .

"С заглавными буквами L и G, расположенными внутри круга, чтобы сосредоточить наши идеалы превыше всего. Логотип означает нашу решимость установить длительные отношения и максимальное удовлетворение наших клиентов", – поинформировали в компании.