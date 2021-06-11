Умерла известная обезьяна с 17 млн подписчиков в TikTok: чем она знаменита

Знаменитая обезьяна в TikTok по кличке Джордж, у которой было 17 млн подписчиков, умерла после посещения стоматолога. Так, животное проходило плановый осмотр, во время которого наступила смерть.

Об этом пишет издание The Mirror (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Известно, что Джорд жил со своей хозяйкой в Техасе последние 10 лет.

"У нас ужасные новости. Джордж ходил к ветеринару для осмотра зубов. Во время этого произошли осложнения из-за наркоза. Джордж был светлым, когда все вокруг казалось темным. И он был напоминанием о любви, которая существует. Хотя веселая жизнь Джорджа закончилась, его дух надежды и любви продолжает жить. Мы любим тебя, Джордж", – отметила хозяйка обезьяны.

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Большая часть контента TikTok обезьяны включала открытие всех подарков и писем от фанатов, которые она получала от подписчиков, а также закуски, фан-арты, наклейки и игрушки.

Напомним, ранее кошка из Украины по кличке Милка стала популярной в социальных сетях. Так, на ее страницу в TikTok подписаны более 165 тысяч человек. По мнению многих пользователей, мордочка животного очень напоминает человеческое лицо. Она выглядит так, будто в прошлой жизни была человеком.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились невероятно милые фотографии, на которых львы смешно спят в самолете. Животных перевозили на частном авиалайнере через Южную Африку.