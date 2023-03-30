Украинская песня установила мировой рекорд и вошла в Книгу рекордов Гиннеса, – Михаил Поплавский

Более десяти лет назад беспрецедентный телемарафон "Песня объединяет нас!" сплотил украинцев со всех континентов мира.

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2 апреля 2012 команда поющего ректора Михаила Поплавского вошла в современную мировую историю, реализовав беспрецедентный эпохальный музыкальный телемарафон "Песня объединяет нас!". Это казалось нереальным. Но его смелая идея – показать украинскую песню всему миру, когда это еще не было мейнстримом – воплотилась.

Пять суток непрерывно с 5:30 утра 29 марта до 12:30 2 апреля 2012 на двух телеканалах – Первом национальном и "Эра" – на весь мир транслировались украинские песни в исполнении разножанровых артистов и групп. Впервые музыкальный триумф нашей страны наблюдали на всех континентах, марафон смотрели в 150 странах. Праздник украинской песни длился 110 часов, 3 минуты и 27 секунд.

На сцену вышли легенды отечественной сцены и молодые исполнители. Среди них Иван Попович, Виктор Павлик, Нина Матвиенко, Павел Зибров, Алла Кудлай, Анатолий Матвийчук, Владимир Гришко, Алла Попова, Наталья Бучинская, Тоня Матвиенко, группы "Антитела", "Гайдамаки", "Мандры", вокальная формация "Пиккардийская терция", этноколлективы "ДахаБраха", "Коралли" и многие другие. Совместно с украинцами в творческом порыве объединились представители разных национальностей – армяне, грузины, татары.

Марафон вошел в мировую Книгу рекордов Гиннесса в категории "Самый длительный музыкальный телевизионный марафон национальной песни в прямом эфире".

Он стал и самым массовым мероприятием. В организации и проведении масштабного праздника музыки приняли участие 2012 человек, среди которых не только исполнители, но и техническая поддержка проекта – режиссеры, операторы, техники, звукорежиссеры, гримеры, стилисты, костюмеры, студенты, выпускники и преподаватели Киевского национального университета культуры и искусств. И до сих пор ни одна страна не может решиться на такой беспрецедентный шаг и побить украинский рекорд.

"Меня переполняет чувство большой гордости за этот мегапроект, за нашу творческую команду, за талантливый народ. Украинцы впервые объединились со всех континентов мира. Это стало событием, которое прославляет нашу страну по значимости и масштабу Олимпийских игр или "Евровидения". Это было знаковым для Украины и наших людей по всему миру", – сказал Михаил Поплавский.

Он всегда подчеркивал важность сохранения национальных традиций, нашего уникального мелоса, духовного наследия и способствовал созданию современной украинской музыки, реализуя много мощных проектов: начиная от детского "Крок до зірок" (с 1997 года), престижной национальной музыкальной премии "Наша песня" (с 2004 года), которая переформатировалась в "Украинскую песню года", и грандиозных концертных шоу, задающих тренды в шоу-бизнесе.

Михаил Михайлович всегда подчеркивал, что наша песня – это душа народа, генетический код нации, наше духовное богатство. И пока звучит искренняя мощная украинская песня, будет жить сильная Украина.

"В каждой песне – история страны, ее традиции, стремление к самоопределению, любовь к родному краю, оптимизм и вера в большое будущее Украины. Тогда мы показали золотой фонд национальной песни, консолидировали украинцев всего мира и утвердили позитивный имидж нашего государства. И, несмотря ни на что, продолжаем это делать сегодня, воспитывая талантливых сознательных украинцев, прославляющих Украину на весь мир. Настоящие ценности – вечны, они идентифицируют нас как нацию, укрепляют дух", – отметил ректор КНУКиИ.

Как много лет назад, так и сегодня Михаил Поплавский своим примером демонстрирует, что быть украинцем – это модно, современно и престижно. Он запустил украинскую волну, задал тренд на все украинское.

Выпускники университета культуры принимают участие в благотворительных концертах по всему миру, выступают на ведущих концертных площадках и бьют рекорды прослушиваний на международных музыкальных стриминговых платформах.

Михаил Поплавский не скрывает, что гордится своими учениками. Среди них студент Игорь Диденчук, единственный музыкант, дважды представлявший Украину на международном песенном конкурсе. Вместе с группой "Go_A" он покорил европейскую публику аутентичными мелодиями, а с выпускником университета культуры Тимофеем Музычуком в составе группы "Kalush Orchestra" (именно Тимофей исполнил припев к песне "Стефания") получили главную награду "Евровидения -2022".

Еще один звездный выпускник – режиссер Герман Ненов – сейчас работает в команде создателей конкурса "Евровидение - 2023", который состоится этой весной в Ливерпуле. Список звездных выпускников можно продолжать еще долго.

Народный артист Украины Павел Зибров убежден, что для Михаила Поплавского продвижение украинских проектов, которые не решаются осуществлять другие, является делом жизни, вкладом в сохранение духовного наследия.

"Он просто фонтанирует идеями, которые сразу воплощаются на самом высоком профессиональном уровне. Исторический вклад Михаила Поплавского в развитие украинской культуры сложно переоценить. Благодаря его неуемной энергии этот телемарафон состоялся, и весь мир узнал об уникальном культурном пласте нашей страны. Поплавский из года в год своими действиями и проектами прививает любовь к украинской песне, украинскому мелосу и всему украинскому. Еще в далеком 2004 году все удивлялись его принципиальному условию к артистам – в проекте "Наша песня" исполнять только украинские песни. Ректор показывал и показывает, как нужно уважать и любить свое, родное. Таков должен быть настоящий патриот и настоящий украинец", – утверждает Павел Зибров.