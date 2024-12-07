Служит в ГУР и избегает публичности: что известно о родном брате Оле Фреймут, который совсем не похож на звездную родственницу

Украинская телеведущая Ольга Фреймут впервые показала своего родного брата Николая, который ранее никогда не появлялся в соцсетях публичной сестры. Оказалось, что близкий родственник журналистки защищает нашу Родину от российских оккупантов на передовой, а его батальон "Аратта" нуждается в помощи.

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Фотографией с защитником знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. Она в какой-то степени воспользовалась своей узнаваемостью и объявила благотворительный сбор.

"Это батальон "Аратта". Конечно, к этим людям у меня особое отношение, там мой родной брат. Они мне родные. Объявляю сбор для "Аратты". Нужны дроны", – написала ведущая.

Что известно о родном брате журналистки

Оля Фреймут раньше никогда не упоминала о своем брате ни в социальных сетях, ни на интервью. Оказалось, что Николай с первых дней полномасштабного вторжения отстаивает Украину в составе одного из подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

К тому же внешность брата телеведущей существенно отличается от звездной сестры. Это же подметила и сама Фреймут: "Мы совсем с ним не похожи, потому что он чернобровый и красивый".

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