Тринчер посвятила песню женам и матерям защитников Украины: сердце разрывается от боли и гнева

Популярная украинская певица и актриса Анна Тринчер презентовала свою новую песню под названием "Не оставляй", посвященнуя женам и матерям защитников Украины. Она также рассказала историю родителей своего избранника, украинского блоггера Александра Волошина, отец которого служит в Вооруженных силах Украины.

"Мама Саши горько плачет, пытается держаться из последних сил. На это нельзя смотреть без слез, сердце разрывается от боли и гнева", – цитирует Тринчер издание "Гордон" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Певица рассказала, что сейчас миллионы украинских девушек и женщин живут одним звонком, одним сообщением от любимых со словом "живой".

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"Эта песня посвящается каждой девушке, каждой женщине, которую война разделила с ее любимым. Когда невозможно не плакать из-за страха больше никогда не увидеться… больше никогда не обняться. Победа уже скоро! Благодаря нашим воинам и всем, кто нам помогает", – говорится в описании композиции на YouTube канале звезды.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Анна Тринчер, недавно увеличившая грудь, шокировала бабушку, показав ей новый бюст. Подробнее читайте в нашем материале.