'Люди добрые, святая Мадонна': Анна Тринчер шокировала бабушку увеличенной грудью. Видео

Популярная украинская певица и актриса Анна Тринчер впервые показала новую грудь третьего размера своей бабушке. Родственница была шокирована изменениями в фигуре внучки и призналась, что ей больше нравился бюст 20-летней звезды до пластической операции.

Знаменитость запечатлела реакцию бабушки на видео и поделилась ним на личной странице в Instagram. Неподдельные эмоции женщины восхитили и рассмешили интернет-пользователей.

На видео Анна предстала перед поклонниками в бежевом топе-бюстгальтере. Очевидно, артистка уже не носит специальный медицинский корсет для поддержания груди. Она стоит в собственной гардеробной и обращается к бабушке с вопросом: "Красивые?". На что та начинает слишком эмоционально реагировать.

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"Люди добрые, святая Мадонна, помоги. Ой, дитя… Да, красивые. Нравятся, но я все равно не согласна с тобой", – начала комментировать бабушка.

Она отметила, что ей больше нравились натуральные формы внучки.

"Я люблю тебя такой, какой тебя Бог мне подарил. А ты лучшее создание на свете", – подытожила женщина.

В комментариях поклонники писали, как их умилила реакции бабушки.

"Бабушка – прелесть", "Бабушка классная и милая", "Какая она у вас артистка", – оставляли интернет-пользователи.

Коротко о знаменитости:

Анна Тринчер – 20-летняя украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении-2015". Родом из Киева. В апреле 2017-го прошла кастинг на одну из главных ролей в сериале "Школа" (1+1). Среди известных песен: "Небо знает", "Школа", "Малиновые волосы", "По губам".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Тринчер рассказала поклонникам, сколько потратила на пластическую операцию. По словам певицы, это сумма могла быть намного меньше, однако она не захотела рисковать здоровьем.