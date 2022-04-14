Ток-шоу 'Говорит Украина' вернется в эфир в день своего десятилетия

В субботу, 16 апреля, излюбленное социальное ток-шоу украинцев "Говорит Украина" Алексея Суханова отмечает свой десятилетний юбилей. Впервые с начала войны на YouTube-канале "Говорит Украина", аудитория эфирных выпусков которого насчитывает более миллиона подписчиков, выйдет премьерный выпуск программы в обновленном формате.

В новых выпусках ток-шоу, которое будет называться "Говорит Украина. Хроники несокрушимости", любимый ведущий миллионов украинцев Алексей Суханов будет знакомить зрителей с историями устойчивости украинцев, которые в самых сложных и страшных ситуациях готовы прийти на помощь друг другу, бороться, верить в лучшее и не терять человечности. С начала войны Алексей Суханов остается в Киеве, помогает согражданам, записался в территориальную оборону столицы, где сейчас проходит учеба. Теперь он будет совмещать журналистику с подготовкой к защите Киева с оружием в руках.

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"Война навсегда изменила нас. Мы больше не будем прежними. Мы будем сильнее, смелее, отчаяннее. Теперь каждый из нас стал героем своего времени, потому что только делая свое дело "на отлично", мы можем вытащить нашу страну и себя с того дна". , куда пытается отправить нас Россия, и каждая наша история новых выпусков говорит Украина. Хроники несгибаемости "о силе воли к жизни и победе", – поделился ведущий канала "Украина" Алексей Суханов.

За 10 лет своего существования "Говорит Украина" сменила судьбы более 15 тысяч человек. Проект является самым продолжительным социальным ток-шоу в истории украинского телевидения. Журналисты и эксперты программы стоят на страже справедливости и поддерживают попавших в беду. Сегодня, когда каждый украинец – свидетель взломных, героических, часто страшных событий, за которыми все мы во что бы то ни стало стремимся видеть будущее возрождение, неизменной задачей программы остается помощь конкретным людям.

Герои новых рубрик "Говорит Украина. Хроники несгибаемости" – очевидцы и участники этих событий – будут говорить о жизни во время войны, будут делиться пережитым, рассказывать о своем пути к взаимной поддержке, которая дает силы жить и двигаться дальше. Бесстрашные врачи, военные, волонтеры, мирные граждане, пережившие ужасы оккупации, примкнувшие к сопротивлению звезды шоу-бизнеса, другие герои настоящего поделятся историями, которые крают сердце, но и дают надежду. Также, "Говорит Украина.

Хроники несокрушимости" продолжит совмещать семьи, чью связь оборвала война и другие роковые события. В первых выпусках зрителей ждет встреча с дочерью погибшей Ирины из Бучи, фото руки которой облетело весь мир, а ее личность смогли узнать по маникюру; терапевтом, который без света и воды смог принять сложные роды; мэром Мариуполя, который расскажет о работе крематориев в городе; певцом Андреем Данилко. Отдельное внимание Алексей Суханов и его собеседники будут уделять борьбе с фейками российской пропаганды и дезинформации.

"Команда "Говорит Украина" работает на волонтерских началах. Они готовят выпуски, находясь в разных уголках страны. Мы будем встречаться по будням на нашем канале в YouTube, чтобы быть еще более актуальными и близкими к зрителям. Мы будем говорить обо всем, что касается настоящего. Конечно, о войне, но и еще больше о жизни, которая длится и будете продолжаться вопреки всему. Ведь верим и знаем, что мы пройдем этот трудный путь вместе", – рассказывает креативная продюсер проекта Юлия Охрименко.

Смотрите новые выпуски "Говорит Украина. Хроники несокрушимости" на YouTube

С начала российской агрессии в феврале 2022 года канал Украина работает в формате трансляции общенационального марафона Единые новости и помогает стране держать информационный фронт.