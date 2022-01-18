'THE BALL': 25 и 26 февраля в Национальной оперетте состоится премьера музыкально-пластического шоу 'БАЛ'

25 и 26 февраля в Национальной оперетте состоится премьера музыкально-пластического спектакля-шоу "Бал" режиссера Маттео Спьяцци (Италия) и балетмейстера Кати Тубини (Италия). Начало постановки в 19:00.

Это танцевальное шоу, действие котрого происходит в Италии. Танцевальный зал – своеобразная машина времени, проходящая сквозь весь ХХ век, полная потрясений и резких драматических изменений. В шоу использованы не документальные факты, а легенда, рассказывающая о том, как менялась красивая страна (Bel Paese). Хронология шоу оканчивается до появления Интернета. Музыкально-пластическое представление позволит зрителю насладиться грациозностью танца, сплетением музыки и песен.

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Маттео Спьяцци – известный итальянский режиссер, актер, преподаватель драмы и организатор театральных событий. Он работал в театрах Италии, Польши, Словении, Эстонии, Австрии, Белоруссии, Эквадоре. Специализируется на современной Commedia dell'Arte ("Комедия масок") — вид итальянского народного театра, представления которого создаются методом импровизации с участием профессиональных актеров, одетых в маски.

Репетиции-тренинги, на которых режиссер в первую очередь предлагает актерам пластические упражнения для поиска и познания себя – уже в самом разгаре.

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