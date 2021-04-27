Найди одинокого папугая: в сети озадачены новой головоломкой

Венгерский художник Гергели Дудас, больше известный как Dudolf, предложил пользователям сети отыскать попугая без пары на его рисунке.

Карикатурист поставил задачу найти единственную птицу на этой яркой головоломке, у которой нет пары. Об этом пишет Daily mail (доскролльте страницу до конца, чтобы узнать ответ).

На этой картинке изображены волнистые папугаи, сидящие на телефонных проводах. При этом, каждая птица имеет разные комбинации цветов на голове, теле и крыльях. У всех, кроме одной, есть подходящая пара по цвету.

Всего на четырех телефонных проводах разместился 41 папугай, так что можно отыскать 20 пар. Некоторые сидят, прижавшись друг к другу, в то время как другие находятся на противоположных концах изображения.

Если вы изо всех сил пытаетесь найти лишнюю птицу, но никак не выходит, попробуйте осмотреть середину картинки.

Нужна еще одна подсказка? У папугая, которого вы ищете, голубая голова.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще одна головоломка озадачила сеть. На картинке изображены книги, среди которых затерялся карандаш. Нужно попытаться его найти менее, чем за 20 секунд.

Также OBOZREVATEL ранее предлагал решить головоломку с поиском собаки, которая украла колбасу. На опубликованной картинке изображено множество отвлекающих внимание факторов.