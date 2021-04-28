Найди кота! Новая головоломка озадачила сеть

Венгерский художник Гергели Дудас, больше известный как Dudolf, порадовал любителей головоломок новой картинкой в стиле "найди предметы".

Карикатурист поставил задачу найти единственную кошку среди десятков одинаковых енотов. Об этом пишет Daily mail (доскролльте страницу до конца, чтобы узнать ответ).

На этой картинке изображены еноты-полоскуны, которые занимаются своими делами: перекусывают, примеряют шляпы, пьют сок и так далее. В этой толпе скрывается такая же серая кошка.

Требуется приложить усилия, поскольку домашний питомец не бросается в глаза при первом взгляде на изображение.

У всех енотов на рисунке одинаковые мордочки, хотя некоторые из них выделяются яркими аксессуарами. Если у вас возникли сложности с поиском, попробуйте просмотреть рисунок слева направо и сверху вниз.

Отметим, что Дудольф известен как создатель ярких и необычных головоломок, которые сбивают с толку пользователей сети. Он также создал иллюстрированную детскую книгу и выпустил сборники картинок своих лучших головоломок.

OBOZREVATEL ранее рассказывал об головоломке с папугаями, которая развлекла пользователей сети.

Кроме того, еще одна головоломка озадачила сеть. На картинке изображены книги, среди которых затерялся карандаш. Нужно попытаться его найти менее, чем за 20 секунд.