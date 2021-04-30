Найди айфон! Пользователей сети завела в тупик новая головоломка

В интернете появилась новая головоломка. Пользователям сети предложили отыскать спрятанный мобильный телефон среди привычных офисных предметов на рабочем месте.

Головоломку подготовили к возвращению офисных сотрудников на работу после затяжного карантина. Картинку создала британская компания розничной торговли So Pure Air, пишет Daily mail (доскролльте страницу до конца, чтобы узнать ответ).

По словам создателей, текущий рекорд составляет впечатляющие 11 секунд. А за сколько вы сможете отыскать "потерянный" мобильный телефон на картинке? Засекайте таймер, чтобы проверить свои силы.

Итак, вы уже смогли обнаружить телефон? Прокрутите вниз, чтобы посмотреть отгадку на головоломку. Спрятанный мобильный телефон обведен красным кружком.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще одна головоломка озадачила сеть. На картинке изображены книги, среди которых затерялся карандаш. Нужно попытаться его найти менее, чем за 20 секунд.

Также OBOZREVATEL ранее предлагал решить головоломку с поиском собаки, которая украла колбасу. На опубликованной картинке изображено множество отвлекающих внимание факторов.