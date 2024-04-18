'Темна нічка': Пономарев, Хома и Тополь презентовали песню для военных и о военных

17 апреля Александр Пономарев, Михаил Хома и Тарас Тополя презентовали новую патриотическую песню "Темна нічка" и клип на нее. Украинские певцы посвятили свое произведение военным. Эта песня о наших защитниках, их матерях, женах любимых и близких людях.

Песню "Темна нічка" Александр Пономарев написал в машине во время очередной поездки с благотворительными концертами. Съемки клипа длились два дня и проходили в военных. Когда же съемки видео были завершены и прозвучали слова: "Стоп, снято!" – ровно через минуту прозвучала воздушная тревога.

В клипе снялись Александр Пономарев, Михаил Хома и Тарас Тополь - то же трио, что записали песню. Но главными героями видео украинские защитники и защитницы.

По словам фронтмена группы Антитела Тараса Тополи, в течение полномасштабной войны Александр Пономарев создал немало песен, которые ободряют украинцев в трудные времена.

"Знаю, что Александр Пономарев вместе с Михаилом Хомой собрал сотни миллионов гривен для ВСУ, исполняя эти песни на благотворительных концертах. Я всегда с радостью отозвался на приглашение приобщиться к его творчеству, потому что мы – друзья, а эти песни – действительно актуальны, и люди воспринимают их как народные", – рассказал Тарас Тополя.

Впервые услышать песню вживую можно в Киеве на концерте 20 апреля, где Александр Пономарев и Михаил Хома представят в Национальном дворце искусств Украины новую масштабную совместную программу "Украина победит". Во время выступления артисты будут проводить сбор на FPV-дроны.

Александр и Михаил постоянно поддерживают ВСУ. Артисты выступают в воинских частях, в прифронтовых зонах. Они провели множество благотворительных концертов в Украине и за рубежом, благодаря которым удалось собрать около 150 млн грн на дроны и автомобили для ВСУ.

Во время концерта "Украина победит" будет проводиться сбор на FPV-дроны для тактического подразделения особого назначения Г.Р.И.М. в составе 41-й ОМБр ВСУ. Поэтому этот вечер станет не только шансом погрузиться в мир прекрасной музыки, но и возможностью принять участие в хорошем деле и внести свой вклад в помощь ВСУ.