"Танці з зірками 2021": стало известно, кто вылетел после 11 эфира. Видео
В одиннадцатом выпуске телешоу "Танці з зірками" проект покинула одна пара. По результатам голосования в финал не прошли украинский музыкант Дмитрий Каднай и Алина Ли.
Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу "Танці з зірками" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В одиннадцатом эпизоде пары танцевали по два номера. Участники вышли на паркет вместе с судьями шоу, а также исполняли танец со своими партнерами.
В результате четвертьфинала в зону риска попали: актер Артур Логай, музыкант Дмитрий Каднай и спортсменка Ольга Харлан.
Пары не исполняли танец "за жизнь". Поэтому по результатам голосования домой отправились певец Дмитрий Каднай и Алина Ли. В финальной речи он поблагодарил свою партнершу и сказал, что "был счастлив на паркете".
Коротко о знаменитости:
Дмитрий Каднай – фронтмен группы KADNAY, которую основали в 2012 году.
Группа KADNAY принимала участие в нацотборе Євробачення 2018. Они заняли третье место.
Кадная считают одним из самых сексуальных мужчин в мире по версии Cosmopolitan Ukraine.
OBOZREVATEL следил за всеми подробностями одиннадцатого эфира шоу "Танці з зірками".