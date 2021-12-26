Стало известно имя победителя шоу "Україна має талант". Видео
В субботу, 25 декабря, состоялся финал грандиозного шоу "Україна має талант". Его победителем стал 13-летний Артем Фесько.
Концерт транслировался в прямом эфире телеканала "СТБ". Молодой человек выиграл по результатам голосования и получил 250 тысяч гривен (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
Отметим, Фесько имеет 3 млн просмотров на Youtube. Молодой исполнитель родом из поселка Попельня Житомирской области. В интервью парень рассказал, что петь его научила бабушка.
Третье место в шоу занял Артем Галис, второе – группа ZAPAL. Также зрители отдавали свои голоса за финалистов: Mind2Mind, Михаила Макарова, Наталью Лебердюк и Дениса Матросова, Эльдара Юлдашева, Артема Фесько, Дмитрия Политова, Станислава Скочко, Евгения Емельяненко и Владу Камышникову.
В этот вечер для поклонников шоу спела также приглашенная гостья – Верка Сердючка.
Напомним, в шоу в этом сезоне выступило множество ярких артистов. В частности, 11-летняя жительница Запорожья Богдана Ткаченко, которая имеет редкий диагноз гипермобильность суставов, установила рекорд Украины и мира. Ребенок годами развивал свою особенность, благодаря чему теперь может показывать невероятные трюки.
А во время 2 выпуска шоу перед звездными судьями появился американо-украинский блогер Джуда Келечи, более известный как "Юра из Коломыи". Артист презентовал авторскую песню о любви к баношу и покорил зрителей своим чистым украинским языком.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на "Україна має талант" выступил слепой барабанщик 36-летний Виталий Дураков из Херсона. Мужчина, который 14 лет назад потерял зрение вследствие аварии на работе, растрогал судей и довел шоумена Сергея Притулу до слез;
Судья "Україна має талант" Ксения Мишина призналась, что съемки в сериале ей даются легче, чем сидеть в кресле жури на телешоу. Также она рассказала, как избавляется от стресса и почему не ходит в тренажерный зал.