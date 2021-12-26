Стало известно имя победителя шоу "Україна має талант". Видео

В субботу, 25 декабря, состоялся финал грандиозного шоу "Україна має талант". Его победителем стал 13-летний Артем Фесько.

Концерт транслировался в прямом эфире телеканала "СТБ". Молодой человек выиграл по результатам голосования и получил 250 тысяч гривен (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Отметим, Фесько имеет 3 млн просмотров на Youtube. Молодой исполнитель родом из поселка Попельня Житомирской области. В интервью парень рассказал, что петь его научила бабушка.

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Третье место в шоу занял Артем Галис, второе – группа ZAPAL. Также зрители отдавали свои голоса за финалистов: Mind2Mind, Михаила Макарова, Наталью Лебердюк и Дениса Матросова, Эльдара Юлдашева, Артема Фесько, Дмитрия Политова, Станислава Скочко, Евгения Емельяненко и Владу Камышникову.

В этот вечер для поклонников шоу спела также приглашенная гостья – Верка Сердючка.

Напомним, в шоу в этом сезоне выступило множество ярких артистов. В частности, 11-летняя жительница Запорожья Богдана Ткаченко, которая имеет редкий диагноз гипермобильность суставов, установила рекорд Украины и мира. Ребенок годами развивал свою особенность, благодаря чему теперь может показывать невероятные трюки.

А во время 2 выпуска шоу перед звездными судьями появился американо-украинский блогер Джуда Келечи, более известный как "Юра из Коломыи". Артист презентовал авторскую песню о любви к баношу и покорил зрителей своим чистым украинским языком.

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