Спать не захочется: Nikita Lomakin и его новая девушка снялись в страстном фотосете

Певец Nikita Lomakin представит трек "Не лягай спати", лейтмотивом к которому стала реальная история из его личного опыта.

"Бывало так, что ты едешь к любимой, когда она этого просит, надеешься на романтическое продолжение — а она намекает на то, что, конечно, благодарна тебе, но устала и хочет спать. На месте героя, думаю, было много парней".

В новых отношениях певца, похоже, подобной проблемы не существует. В начале 2022 года Nikita Lomakin отважился на совместный страстный фотосет со своей девушкой, не оставляющий никаких сомнений в чувствах между ними.