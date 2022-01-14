Спать не захочется: Nikita Lomakin и его новая девушка снялись в страстном фотосете

Мария Шевчук
Шоу
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Спать не захочется: Nikita Lomakin и его новая девушка снялись в страстном фотосете

Певец Nikita Lomakin представит трек "Не лягай спати", лейтмотивом к которому стала реальная история из его личного опыта.

"Бывало так, что ты едешь к любимой, когда она этого просит, надеешься на романтическое продолжение — а она намекает на то, что, конечно, благодарна тебе, но устала и хочет спать. На месте героя, думаю, было много парней".

В новых отношениях певца, похоже, подобной проблемы не существует. В начале 2022 года Nikita Lomakin отважился на совместный страстный фотосет со своей девушкой, не оставляющий никаких сомнений в чувствах между ними.

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Nikita Lomakin отважился на совместный страстный фотосет со своей девушкой
Nikita Lomakin отважился на совместный страстный фотосет со своей девушкой
Nikita Lomakin отважился на совместный страстный фотосет со своей девушкой