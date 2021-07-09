Солисты ансамбля Минобороны покинули украинское шоу из-за российского певца, который не знает, чей Крым
Солисты Заслуженного академического ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины Алексей Шпортько и его жена Анастасия Шпортько решили покинуть телешоу "Поют все", которое выходит на ТРК "Украина". Такое решение супруги приняли из-за участия в украинском теле-проекте российского певца Валерия Меладзе.
О своем с женой уходе из популярного шоу Алексей Шпортько сообщил в Facebook. По словам певца, во время войны с Россией аморально приглашать в Украину "предателей и поклонников кровавого российского рубля".
"После появления в проекте на телеканале Украина "Поют все" господина Меладзе, который не знает ответа на вопрос "Чей Крым", мы отказываемся от участия в этом шоу! Мы считаем недопустимым и аморальным приглашать в Украину предателей и поклонников кровавого российского рубля. Больно, что во время войны с РФ таких лиц вообще пускают в Украину", — написал солист ансамбля Минобороны.
Алексей также отметил, что в двух съемках программы, в которых они вместе с женой приняли участие, Меладзе не было в роли гостя. Но после его появления они не хотят "быть причастными к этому "московитскому "действу".
Певец подчеркнул, что для них с женой главное чистая совесть, а не пиар на рейтинговом канале.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Полякова обратилась к Меладзе с вопросами о Крыме и Донбассе и назвала его "Фигаро". Кроме того, певица поинтересовалась у Валерия Меладзе, как ему удается "сидеть в жюри украинского отбора на Евровидение и одновременно в российском "Голосе", а также давать концерты и в РФ, и в Украине.
Валерий Меладзе заговорил на украинском на сцене Atlas Weekend 2021.