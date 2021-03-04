Смешные фото котов, которые поднимут настроение за несколько секунд

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
2,1 т.
Коты любят попадать в смешные ситуации.

Около 80% людей на Земле держит домашних животных, почти половина из них – коты. Жизнь рядом с этими созданиями не бывает скучной.

OBOZREVATEL собрал самые яркие фото котов, которые точно вызовут улыбку. Заметьте, иногда они ведут себя совсем, как люди.

Хозяин завел сторожевого кота, который отпугивает прохожих, но на самом деле он очень милый и приветливый.

Кот сторожит дом и будет очень не рад незваным гостям

Кошка недовольна работой стилистов, скорее всего придется возвращаться в естественный цвет.

Солидная кошечка не понравилась себе в новом образе

Мама и папа никак не могут привыкнуть к тому, что малыш уже вырос и не очень любит родственные нежности.

Крепкие объятия мамы и папы

Кошечка облюбовала место и ждет пока хозяйка отрежет кусочек сочного арбуза.

В большой семье ушами не хлопают – кошка забронировала арбуз

Джинсы хозяина – лучшее место для уединения.

Любимцы под прикрытием

После прогулки котик отдыхает на полу с подогревом в ванной.

Кот очень устал и нашел себе уютный уголок

Кошка с эксклюзивным окрасом засмотрелась на муху.

Интересный окрас и голубые глаза кошечки – сплошное умиление

Хозяйка любит делать селфи, но кошка не всегда в настроении.

Собственное отражение удивило домашнюю кошечку в зеркале.

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