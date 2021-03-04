Смешные фото котов, которые поднимут настроение за несколько секунд

Около 80% людей на Земле держит домашних животных, почти половина из них – коты. Жизнь рядом с этими созданиями не бывает скучной.

OBOZREVATEL собрал самые яркие фото котов, которые точно вызовут улыбку. Заметьте, иногда они ведут себя совсем, как люди.

Хозяин завел сторожевого кота, который отпугивает прохожих, но на самом деле он очень милый и приветливый.

Кошка недовольна работой стилистов, скорее всего придется возвращаться в естественный цвет.

Мама и папа никак не могут привыкнуть к тому, что малыш уже вырос и не очень любит родственные нежности.

Кошечка облюбовала место и ждет пока хозяйка отрежет кусочек сочного арбуза.

Джинсы хозяина – лучшее место для уединения.

После прогулки котик отдыхает на полу с подогревом в ванной.

Кошка с эксклюзивным окрасом засмотрелась на муху.

Хозяйка любит делать селфи, но кошка не всегда в настроении.

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