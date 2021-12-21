Звезда 'Крепостной' Анна Сагайдачная показала своего мужа

Звезда сериала "Кріпосна" на телеканале "СТБ" Анна Сагайдачная, сыгравшая роль Натальи Дорошенко, показала своего непубличного мужа. Избранника украинской кинозвезды зовут Евгений Третяк.

Нежное фото с любимым знаменитость выложила на свою официальную страницу в Instagram, пожелав подписчикам счастливой зимы и любви. Фанаты в свою очередь забросали супругов комплиментами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Анна призналась, что у нее часто спрашивают, занято ли ее сердце. Такое любопытство вызвано тем, что актриса не любит постить общие фото и рассказывать о своей семейной жизни.

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В профиле артистки не часто можно найти упоминания о муже с нежными подписями.

"Самый частый вопрос мне в Instagram: "А вы что, замужем?" Желаем вам сказочной зимы и любви", – написала звезда под фотографией с избранником.

Известно, что пара воспитывает общего сына Тимура, которому исполнилось 2 года. В одном из интервью Сагайдачная рассказала, что Евгений поддерживал ее во время беременности и даже присутствовал на родах.

Подписчики Анны пожелали паре счастья и семейного благополучия, однако некоторых все же удивил замужний статус актрисы. "Никогда бы не подумала", "Красивая пара", "Счастье вам и безграничной любви", – написали комментаторы.

Коротко о звезде:

Анна Сагайдачная – 32-летняя украинская теле- и киноактриса. Родилась в Краснодаре Харьковской области. Окончила Киевский университет культуры и искусств. После учебы снималась в рекламе и работала аниматором.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что ждет зрителей в 4 сезоне сериала "Кріпосна", который выйдет на экраны уже осенью следующего года. В сюжете новых серий будут события, происходящие спустя почти 20 лет после отмены крепостного права в Российской империи.