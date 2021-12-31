'Вечерний квартал', 'Дизель шоу' и 'Маска': что посмотреть в новогоднюю ночь

Ведущие украинские телеканалы уже традиционно предлагают зрителям посмотреть новогодние выпуски самых популярных шоу 31 декабря. Среди них: "Вечерний квартал" (1+1), "Дизель шоу" (ICTV), "Маска" (Украина) и другие.

OBOZREVATEL расскажет, что подготовили для украинцев создатели самых рейтинговых шоу в Украине в канун Нового года. Кстати, некоторые из них будут продолжаться и в первые часы 2022 года (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новогодний "Вечерний квартал" на "1+1"

Ежегодный праздничный выпуск комедийного шоу от студии "Квартал 95" начнется 31 декабря в 20:20. Кроме политической сатиры в новогоднем "Вечернем Квартале" будет много жизненных номеров, знакомых каждому, а также музыкальных сюрпризов от популярных украинских и зарубежных звезд.

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В частности, в одном из интервью участница коллектива Елена Кравец призналась, что в этом году среди приглашенных гостей будет Илья Лагутенко и группа Мумий Тролль.

Музыкальное талант-шоу "Маска на канале "Украина"

Эфир начнется в 20.00. Создатели самого загадочного гипершоу страны обещают познакомить зрителей с 9 совершенно новыми масками, под которыми будут скрываться известные звезды украинского шоу-бизнеса. Традиционно на протяжении шоу звездные детективы и присутствующие в зале будут догадываться, кто перед ними поет, а в конце всех участников новогоднего выпуска рассекретят.

Особым сюрпризом в новогоднюю ночь станут долгожданные дуэты от Олега Винника и Оли Поляковой, Насти Каменских и Верки Сердючки, а также многие другие приятные неожиданности.

Новогодний выпуск "Дизель шоу" на телеканале "ICTV"

В 20:00 в новогоднюю ночь "Дизель шоу" представит праздничный выпуск комедийного проекта, обещающего рассмешить, удивить и зарядить отличным настроением. Актеры представят много скетчей на актуальные темы, комические ситуации в семье и выступят вместе со звездными гостями.

Зрители смогут увидеть на телеэкранах Лайму Вайкуле, Верку Сердючку, Александра Пономарева, NK, SOBCHUK, DZIDZIO, Светлану Тарабарову, Ирину Федишин, ТИК, Алину Гросу и Артема Пивоварова.

Кроме этого, участники коллектива нарядятся детские костюмы, которые очень любили одевать на новогодние торжества в садике и школе.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько стоят новогодние корпоративы у украинских звезд. Самыми дорогими оказались Тина Кароль, Ольга Полякова и Monatik.