В центре мира впервые подняли флаг Украины. Фото

Известный украинский журналист и путешественник Дмитрий Комаров, который ведет программу "Мир наизнанку" на "1+1", вместе с администрацией города Кито в Республике Эквадор, подняли флаг Украины в центре мира. Он был возведен в этом месте впервые.

Отметим, что флаг, висел там 15 дней с момента поднятия. Об этом OBOZREVATEL узнал на премьере нового выпуска программы "Мир наизнанку" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Флаг размером 3 на 6 метров стал самым большим за всю историю известной программы. Он был возведен к флагам города Кито и Республики Эквадор.

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Добавим, что в 25 километрах севернее столичного города Кито идет пересечение Экватора (условная линия сечения земной поверхности плоскостью, проходящей через центр Земли), который и дал название республике.

Телеведущий Дмитрий Комаров опубликовал пост на личной странице в Instagram, где подробно рассказал о своем путешествии.

"Экватор. В честь него назвали Эквадор. Это место, где дважды в году предметы не отбрасывают тени. Место, где расположена главная достопримечательность страны – "Центр мира". И главное – место, где мы в лучших традициях "Мира наизнанку" впервые в истории проведем официальную церемонию установки украинского флага в "Центре мира" – самом знаковом месте Эквадора!" – написал путешественник.

Коротко о программе:

"Мир наизнанку" – познавательная телепрограмма о путешествиях в различные страны мира. Ее автором выступил Дмитрий Комаров. Премьерный выпуск показали в декабре 2010 года на телеканале "1+1". Всего уже вышло 12 сезонов. Программа была удостоена премии ТЭФИ в номинации "Просветительская программа".

Коротко о знаменитости:

Дмитрий Комаров – 38-летний украинский журналист, путешественник, фотограф, автор и ведущий телепрограммы "Мир наизнанку". Заслуженный журналист Украины. Родом из Киева. В 2019 году женился на "Мисс Украина 2016" Александре Кучеренко.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Дмитрий Комаров вместе со своей съемочной командой отправится в Эквадор, где пообщается с уникальным племенем, которое вышло на контакт с цивилизацией только в 1950-х.

Также мы рассказывали о самых интересных фактах из жизни Дмитрия Комарова, и как менялся путешественник в течение карьеры.