В России придумали свое Евровидение: с гуслями, балалайками и артистами из 'Л/ДНР', Сербии и Китая

В стране-агрессоре России, которую отстранили от участия в международном конкурсе Евровидение из-за военного вторжения в Украину, придумали свою альтернативу популярного песенного состязания. Российский певец, а по совместительству депутат Госдумы РФ Денис Майданов предложил организовать независимый музыкальный фестиваль под названием "МиР". В нем смогут принимать участие вокалисты из так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также Китая, Сербии, Казахстана, Индии и Узбекистана.

Майданов слепо верит, что российское шоу будет успешнее европейского оригинала и многих других западных музыкальных проектов. Об этом сообщает пропагандистское издание "Комсомольская правда".

Как утверждают представители власти в РФ, запрет на участие в Евровидении – это "мечта миллионов россиян", поскольку конкурс у них "ассоциировался с пропагандой нетрадиционной сексуальной ориентации и отрицанием семейных ценностей".

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Теперь же вместе с гражданами Узбекистана, Сербии и других вышеперечисленных стран россияне будут бороться за победу в фестивале "МиР". На награду могут претендовать не только сольные артисты, но и народные ансамбли, оркестры, а также музыканты, которые играют на балалайке, баяне, аккордеоне, гуслях и скрипке.

"Представьте себе, как может звучать песня Земфиры "Хочешь?", исполненная на балалайке! Или заглавная песня из фильма "Пираты Карибского моря" на баяне! Публика не просто в восторге, а в экстазе", – убежден организатор конкурса Александр Яковлев.

Как писал OBOZREVATEL ранее, KALUSH Orchestra с песней "Стефания" все же будут представлять Украину на Евровидении в 2022 году. Коллектив выступит на сцене в Турине (Италия) в случае, если украинцы победят в войне с российскими оккупантами до мая. По прогнозам букмекеров, у группы есть все шансы на победу.

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