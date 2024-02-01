Украинец обратился к Spotify с просьбой убрать российские песни по рекомендациям и дал три совета

Пока украинцы пытаются абстрагироваться от российского культурного пространства, стриминговая музыкальная платформа Spotify предлагает песни страны-террориста. Проблема заключается в том, что алгоритмы не подстраиваются под слушателей, а изменить рекомендации под собственные предпочтения, убирая из подборок песни, которые не нравятся, – невозможно.

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Поэтому в поддержку Spotify обратился украинец с ником oleks_ukr с просьбой настроить рекомендации так, чтобы они скрывали русские песни для украинской аудитории. В запросе пользователь указал, что треки страны-агрессора появляются даже у тех, кто с ними ни разу не контактировал или пытался избежать.

"Многие украинские пользователи Spotify сообщили о том, что алгоритм платформы часто рекомендует российский контент. Сюда входят пользователи, ранее не взаимодействовавшие с таким содержимым или активно избегавшие его. Для многих русский язык стал связан со страданиями, причиненными русскими. Следовательно, столкновение с российским контентом на платформе, предназначенной для развлечений и отдыха, может быть тревожным", – описал причину обращения пользователь.

Чтобы стриминговая компания как можно скорее обратила внимание на запрос и правильно настроила алгоритмы, oleks_urk предложил собственные решения и функции, которые можно добавить в Spotify.

Разрешить пользователям самостоятельно отказаться от определенного региона и языка песен. Усовершенствовать алгоритм рекомендации, чтобы он "был более чувствительным к геополитическому контексту". Создать интегрированный механизм обратной связи с пользователем, чтобы "понять и адаптироваться к индивидуальным предпочтениям".

"Моя просьба касается не ограничения культурного обмена, а создания безопасной и внимательной среды для прослушиваний для всех ваших пользователей, уважая их эмоциональный и культурный контекст", – написал украинец.

Этот запрос откликнулся немалому количеству пользователей Spotify. На него уже одобрительно отреагировали более 1640 человек, а более 450 оставило комментарий-поддержку.

Ранее Министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал самые популярные стриминговые платформы заблокировать российских исполнителей, и, похоже, его обращение проигнорировали, ведь многие треки певцов страны-агрессора можно заметить не только в персонализированных рекомендациях, но и в трендах.

"Так называемые артисты государства-агрессора открыто одобряют войну и ежедневно финансируют российскую армию. Кто-то просто платит налоги в бюджет РФ, кто-то открыто донатит. Все это конвертируется в ракеты, летящие на украинские города и убивающие мирных людей. Deezer, Apple, Youtube Music и Spotify должны заблокировать всех российских исполнителей. Это будет единственным правильным и справедливым шагом", – писал Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA, еще с 2022 года Spotify заявлял, что прекращает работу в России. В декабре 2023 года юридическое лицо окончательно ликвидировали.

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