Умер телохранитель Кеннеди, который своим телом защищал президента от пуль: его до конца жизни преследовало чувство вины

В США умер Клинт Гилл – агент Секретной службы, который во время покушения в 1963 году на Джона Кеннеди бросился защищать президента. Ему было 93 года.

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О смерти Гилла сообщил BBC его публицист, отметив, что он ушел из жизни в своем доме в Калифорнии в пятницу. Причину смерти не разглашают. Гилл умер в своем доме рядом с женой.

22 ноября 1963 года Гилл охранял первую леди Жаклин Кеннеди. Когда в Далласе, США, раздались выстрелы, он мгновенно бросился к лимузину, попытавшись защитить супругов. Его действия зафиксировала известная запись Запрудера, ставшая главным видеосвидетельством трагедии.

Несмотря на то, что Гилл получил награду за отвагу и сделал карьеру в Секретной службе, чувство вины не покидало его до конца жизни. В одном из интервью он признался: "Если бы я среагировал на пять десятых секунды быстрее, возможно, на секунду быстрее, меня бы сегодня здесь не было. Я чувствую большую вину за это. Если бы я повернул в другую сторону, у меня все вышло бы. Это моя вина".

В конце концов, Гилл понял, что не смог бы спасти президента, но душевная травма заставила его уйти в отставку в 43 года.

В 2009 году он начал сотрудничать с журналисткой Лизой МакКуббин, вместе с которой написал несколько мемуаров, в том числе бестселлер "Миссис Кеннеди и я". В 2021 году они поженились.

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