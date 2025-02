У ее дома убили Джона Леннона, а главный хит артистки пел Элвис Пресли: что известно о Роберте Флэк, умершей в 88 лет

24 февраля умерла американская R'n'B-певица Роберта Флэк, прославившаяся хитами The First Time Ever I Saw Your Face и Killing Me Softly With His Song. Ей было 88 лет.

Роберта жила в Нью-Йорке в жилом комплексе Dakota, у которого в 1980 году был застрелен певец Джон Леннон. Флэк завершила карьеру в 2022 году после диагностирования болезни двигательных нейронов, которая лишила ее возможности петь. Об этом сообщил BBC.

"Мы убиты горем, что знаменитая Роберта Флэк ушла из жизни сегодня утром, 24 февраля 2025 года, – сообщили ее представители. – Она умерла мирно в окружении своей семьи. Роберта ломала границы и рекорды. Она также была гордым педагогом".

Роберта Флэк родилась в Северной Каролине, выросла в Виргинии, США, а в 15 лет получила стипендию в Университете Говарда как классическая пианистка. Позже начала петь в клубах, что и стало толчком к ее музыкальной карьере.

Мировую известность она приобрела в 1972 году, когда ее песня The First Time Ever I Saw Your Face прозвучала в фильме Клинта Иствуда Play Misty for Me. Композиция возглавила Billboard Hot 100, а впоследствии ее перепевали мировые звезды, среди которых Элвис Пресли.

В следующем году Флэк получила награду "Грэмми" за песню Killing Me Softly With His Song. В 1996 году композиция приобрела вторую волну популярности благодаря группе The Fugees.

"Это огромная честь. Всю свою карьеру я пыталась рассказывать истории через свою музыку. Эта награда является для меня подтверждением того, что мои коллеги услышали мои мысли и восприняли то, что я пытался дать", – сказала она во время получения премии.

