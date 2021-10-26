'Там таких, как я, нет': участница 'Украина має талант' с 15-м размером груди рассказала, чем займется после шоу. Эксклюзив

26-летняя украинская Plus-Size модель Инна Горячковская с 15-м размером груди взорвала первый выпуск шоу "Україна має талант", которое стартовало 23 октября на телеканале СТБ.

Инна показала зажигательную "циганочку" на сцене, от которой судьи "потеряли" дар речи. Мишина засмущалась из-за выступления модели, Притула ринулся танцевать вместе с Горячковской, а Евгений Кот просто не отводил глаз. OBOZREVATEL решил пообщаться с яркой участницей первого выпуска "Україна має талант" и узнать, чем она планирует заняться после такого яркого дебюта на телевидении.

– Какая ваша цель участия на проекте? Ведь вы не раз побеждали в конкурсах красоты от Украины и являетесь одной из самых узнаваемых моделей страны.

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– Я очень люблю танцевать, и у меня была мечта станцевать на большой сцене. А еще хотела донести всем девушкам перед экранами мысль, что не надо стесняться себя и своей фигуры, что все мы по-своему прекрасны и красивы.

– Как отреагировала ваша семья на участие в шоу "Україна має талант"?

– Семья отреагировала очень-очень позитивно, и им понравилось.

– Сейчас после выпуска с чем больше сталкиваетесь в соцсетях: с хорошими или негативными комментариями?

– После выпуска много комментариев, и все они разные. Есть и позитивные, и негативные. Люди все разные, поэтому сколько людей – столько и мнений.

– Писали ли вам девушки, которым помог ваш пример не стесняться себя и своего тела?

– От девушек было очень много сообщений и это очень приятно. У меня есть много знакомых "в весе", которые очень комплексуют по этому поводу. Я хочу донести миру, что все женщины по-своему красивые. И чтобы быть счастливой, нужно принять и полюбить себя

– Как вы планируете строить свою жизнь дальше? Было ли это для вас стартом карьеры в теле шоу-бизнесе?

– Я очень хочу в камеди, потому что я веселая и позитивная девушка. Думаю, там таких, как я, нет (смеется). Все, что мы делаем имеет какой-то смысл в нашей жизни – и участие на "Україна має талант" может кардинально изменить мою жизнь.

OBOZREVATEL ранее писал, что Инна Горячковская вызвала недоумение на "Україна має талант" своим выступлением. Комментарии в сети разделились во мнениях.