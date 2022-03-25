Удалили 'войну' и 'захватчиков'. В России мультфильм 'Смешарики' поддали цензуре

В России поддали цензуре мультсериал "Смешарики". Некоторые актеры озвучки перезаписывали свои реплики, чтобы убрать из них такие слова, как "войнушка" и "захватчики" в связи с ситуацией в Украине.

Об этом рассказал российский журналист Алексей Венедиктов в своем Telegram. Он опубликовал скриншот переписки с репликами героев до цензуры и после.

Как видно из сообщения, актеры перезаписали реплики Нюши, Кроша и Бараша.

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Пользователь "Похухоль", муж которой, по ее словам, режиссирует новую серию мультфильма, рассказала в Twitter, что на правки в репликах героев влияет множество факторов, в частности крупные происшествия, которые случаются перед выходом серий.

"Мой муж режиссирует новую серию "Смешариков", про игру в бадминтон. Не знаю, плакать или смеяться", – написала она, но позже удалила пост.

Актриса озвучивания Нюши Светлана Письмиченко при этом опровергла сообщение о цензуре в мультсериале, заявив, что "ничего не переписывала".

"Это неправда. Я ничего не переписывала", – сказала Письмиченко в комментарии Daily Storm.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России хотят запретить въезд артистам, выехавшим за границу во время развязанной Путиным войны. Там считают, что своим побегом они "дестабилизируют всеобщую атмосферу" и внушают панику гражданам РФ.

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