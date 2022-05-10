Участница из Албании устроила откровенное шоу на сцене Евровидения-2022. Видео

Представительница Албании на Евровидении-2022 Ронела Хаяти поразила публику своим выступлением в первом полуфинале шоу. Песню "Sekret" она исполнила в откровенном образе в компании полуголых мужчин.

Хаяти появилась на сцене в роскошной розовой накидке, под которой был пеньюар из стразов. Свой образ артистка дополнила ботильонами на яркой платформе. А уложенные в хвост длинные волосы придавали певице незаурядной сексуальности во время выполнения зажигательных движений (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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В комментариях под роликом с выступления Хаяти публика сравнила ее с "бомбой" и назвала королевой.

"Она как стихийное бедствие... взорвала всю сцену!!! Она бомба и королева", "Полностью албанская музыка, инструментальные партии и иллирийский рев", "Ронела, Анксела, Джонида и так далее. Присутствие, харизма, сила и голос албанских певцов – это что-то грандиозное! Объятия из Италии!" – прокомментировали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в день первого полуфинала Евровидения-2022 букмекеры показали ставки на 10 вероятных победителей. Среди них с большим отрывом лидирует Украина.