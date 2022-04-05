'По нашей позиции выпустили ракету': Тарас Тополя признался, как банальное опоздание спасло ему жизнь

Фронтмен популярной украинской группы "Антитела", участники которой с первых дней войны стали на защиту родного Киева, рассказал о случае, когда его жизнь "висела на волоске". По словам музыканта, он избежал смерти только из-за банального опоздания.

Об инциденте артист рассказал в интервью "Сегодня". В материале говорится, что это был самый опасный момент на войне, который пережил исполнитель (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Фронтмен "Антител" поделился, что с побратимами чуть не попали впросак, когда меняли место дислокации. Воинов спасло то, что они неспеша собирали свои вещи.

Всего за пол часа до того, как солдаты должны были прибыть на новое место, туда попала вражеская ракета. Кроме медленного сбора жизни героям спас также билборд, который немного обезвредил снаряд.

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"Это очень интересная история. Мы перебазировались с одной позиции на другую и немного задержались, собирая вещи. Мы опоздали на 30 минут в нашу точку прибытия, и в течение этих минут в новое место нашего базирования была выпущена ракета, которая разнесла бы его вдребезги, если бы не билборд на трассе, который остановил ее", – сообщил певец.

Он также рассказал, что взрыв ракеты почувствовали на себе люди, в домах которых вылетели окна. К счастью, оккупанты не забрали жизни ни одного воина и мирного гражданина.

"Она разорвалась, не долетев 20 метров. Во всем квартале выбило окна, все в обломках, но все живы и продолжают нести службу", – заключил Тополь.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк попал под минометный обстрел. Захватчики ранили певца в лицо.

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