'Суспільне' рассекретило баллы, которые Кароль, Джамала и Лодыгин поставили участникам Нацотбора

Общественный вещатель получил отчетные документы с оценками жюри и зрительским голосованием в финале Национального отбора на Евровидение-2022. В связи со скандалом, который возник из-за неправильного оглашения результатов, организаторы, по требованию группы Kalush Orchestra, обнародовали протокол на всеобщее обозрение.

Как видно из документов, которые опубликовало "Суспільне", Ярослав Лодыгин и Джамала "топили" за Алину Паш, а вот Тина Кароль самый высокий балл (8) поставила Wellboy, которому помогала финансово с выходом трека "Гуси". С большим отрывомKalush Orchestra стал лидером в зрительском голосовании.

За рэп-коллектив, который по итогу с треком Stefania отправится на Евровидение в Турин, проголосовало 31 634 украинца. Тина Кароль поставила музыкантам 7 баллов из 8 максимальных, Джамала – 6, а бывший член правления "Суспільного" Лодыгин – всего 3.

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Выступление дисквалифицированной победительницы Алины Паш понравилось, судя по голосам, 19 535 зрителям. Джамала и Лодыгин поставили конкурсантке по восьмерке, а Кароль отдала ей 6 баллов.

За обладателя третьего места Wellboy и его композицию Nozzy Bossy проголосовало всего 5 642 украинца. И хотя певец не стал фаворитом публики, его высоко оценили члены жюри. Кароль поставила финалисту 8, Лодыгин – 7, а вот Джамала всего 4.

Kalush Orchestra в своем Telegram-канале написали: "Если бы это показали с самого начала, возможно, обошлось бы без скандалов".

Напомним, KALUSH Orchestra обвинили организаторов нацотбора в фальсификации голосов. Причиной стала неразбериха во время объявления баллов, исчезновения таблицы с экрана и отказ показать листок с результатами смс-голосования.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 февраля стало известно, что Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2022 в Турине (Италия) будет представлять рэп-коллектив Kalush Orchestra. В рейтинге букмекеров серебряные призеры Национального отбора оказались на пятом месте.