Стало известно, кто займет одно из судейских кресел в финале Нацотбора на Евровидение-2022

Стало известно имя первого члена жюри, который в финале Национального отбора на Евровидение-2022 будет определять победителя. 12 февраля одно из судейских кресел займет популярная украинская певица, автор песен, обладательница титула "Лучшая исполнительница Украины" по версии YUNA в 2014, 2015 и 2018 годах – Тина Кароль.

Об этом сообщает Суспільне. Кто из коллег составит компанию народной артистке Украины – организаторы обещают рассказать в ближайшее время.

Отметим, в 2006 году Кароль представляла Украину на международном песенном конкурсе в Афинах с зажигательным треком Show me your love. Тогда вокалистка заняла 7-е место. Опыт судейства на Нацотборе у певицы есть – она сидела в жюри в 2020 году.

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Кроме того, Кароль знают как неоднократного тренера–победителя популярных вокальных шоу "Голос країни" и "Голос. Діти".

За 19-летнюю сценическую карьеру, исполнительница получила множество престижных музыкальных наград.

Напомним, финал национального отбора Евровидение-2022 в Украине проведут Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. В этом году, на удивление поклонников шоу, Сергея Притулы на сцене конкурса не будет. Узнать о претендентах на победу и возможном представителе нашей страны на международной сцене – можно в нашем материале.

Коротко о знаменитости:

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – 37-летняя певица, актриса, народная артистка Украины, ведущая, общественный деятель. Родилась в 1985 году в Магаданской области (РФ).

Ранее OBOZREVATEL писал, что Тина Кароль стала заведующей кафедры эстрадного пения в Киевском национальном университете культуры и искусств. Знаменитость сделала несколько снимков с ректором заведения Михаилом Поплавским.